Язык до карьерного роста доведет

Компании стали чаще нанимать сотрудников со знанием языков восточных стран, в частности, владеющих китайским, турецким, арабским, японским и сербским. Представители образовательных платформ и HR-специалисты, опрошенные “Ъ FM”, говорят, что в 2023 году этот тренд сохранится. Как знание редких языков влияет на зарплату? И где россияне учатся, чтобы добавить новую строчку в резюме? Расскажет Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среднем на 20% может вырасти зарплата сотрудника со знанием редких языков. Об этом “Ъ FM” рассказали опрошенные аналитики рынка труда. В связи с переориентацией бизнеса на другие направления особенно востребованными стали работники, владеющие китайским, арабским, турецким и сербским. Соискатели, чтобы добавить новую строчку в резюме, отправились учиться на образовательные платформы.

Так, в онлайн-школе Skyeng “Ъ FM” рассказали, что китайский стал у них пятым по востребованности языком, потеснив немецкий и португальский. Как отмечает образовательная платформа, сейчас на него приходится каждый десятый запрос от клиентов, год назад спрос был вдвое ниже. Возможно, в 2023-м пакетные программы по изучению языка компании начнут закупать для своих сотрудников, прогнозирует сооснователь бизнес-клуба Reforma и образовательных проектов «Нетология», «Фоксфорд» и Edmarket Максим Спиридонов:

«Пока переориентация на Восток на уровне экономики не отражается на нас, спрос, если и подрос, то очень незаметно. Предположительно, он может подтянуться, когда компании перестроятся на работу с новыми партнерами и появится большая необходимость в сотрудниках, которые говорят на их языке. То есть как сейчас берут пакеты обучения английскому, так начнутся закупки курсов обучения китайскому. Но тут мы упремся в то, что обучение восточным языкам, особенно с иероглифическим письмом, требует гораздо большего времени и усидчивости от обучающегося».

Пока на уровне корпоративного обучения массового спроса на популярные теперь языки нет. Тем не менее сотрудники сами интересуются изучением китайского или корейского. Так, москвичка Ульяна, которая работает в IT-компании, поделилась, что среди коллег из ее отдела трое записались на языковые курсы: «Обычно, если ты знаешь какой-то редкий язык, который может быть интересен твоей компании, то можешь просить прибавки к зарплате в 30%.

Для тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, такие вакансии появляются, и соискатели могут рассчитывать на достаточно большой бонус».

Среди других необычных трендов — спрос на сотрудников со знанием языков дружественных стран, турецкого и сербского. Кроме того, компании интересуют резюме сотрудников с итальянским, рассказала руководитель исследовательского центра компании Superjob Наталья Голованова: «Китайский стал вторым после английского по количеству запросов, дальше следуют турецкий, арабский и японский. Появляются итальянский и сербский. Вакансий, которые требуют знания китайского языка, за год стало больше почти в два раза.

Чаще всего ищут менеджеров по внешнеэкономической деятельности, специалистов по снабжению и закупкам, и только потом уже переводчиков и менеджеров по продажам. Есть позиции, где без знания языка резюме соискателей даже не рассматривают.

Знание иностранного языка значительно повышает зарплату специалистов на этих позициях, разница составляет не меньше 15%»

И такая разница в зарплате оправданна, ведь работодатели зачастую учитывают не только знание языка как такового, но и понимание культуры и местных традиций, пояснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Сотрудники, по его словам, в частности, должны уметь привлекать клиентов на новых рынках: «Довольно многие столкнулись с необходимостью поиска китаистов для того, чтобы нормально выстроить бизнес. Ведь новая страна и новые рынки всегда требуют как минимум понимания традиций. Даже с точки зрения рекламы то, что работает у нас, в КНР не пойдет совсем. Востребованность специалистов, которые понимают китайский язык, безусловно, возросла, такие люди сейчас в цене. Найти их, кстати, все сложнее. Вместе с тем наш ритейл сейчас ищет новые возможности не только в Китае, но и в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и странах СНГ».

В конечном итоге сотрудники со знанием китайского, арабского и иврита потребуются многим крупным компаниям. Так, «ВкусВилл» уже начал продавать товары под собственным брендом за границей — наборы здорового питания стали доступны на крупнейшем китайском маркетплейсе Tmall. Ozon и Natura Siberica также собираются расширить бизнес на Восток. Интернет-магазин откроет офис в КНР для расширения линейки товаров от местных производителей, а производитель косметики, в свою очередь, начнет продажи в Сингапуре, Израиле и Катаре.

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Анна Маргулис