Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Язык до карьерного роста доведет

На какие условия могут рассчитывать востребованные специалисты

Компании стали чаще нанимать сотрудников со знанием языков восточных стран, в частности, владеющих китайским, турецким, арабским, японским и сербским. Представители образовательных платформ и HR-специалисты, опрошенные “Ъ FM”, говорят, что в 2023 году этот тренд сохранится. Как знание редких языков влияет на зарплату? И где россияне учатся, чтобы добавить новую строчку в резюме? Расскажет Иван Корякин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среднем на 20% может вырасти зарплата сотрудника со знанием редких языков. Об этом “Ъ FM” рассказали опрошенные аналитики рынка труда. В связи с переориентацией бизнеса на другие направления особенно востребованными стали работники, владеющие китайским, арабским, турецким и сербским. Соискатели, чтобы добавить новую строчку в резюме, отправились учиться на образовательные платформы.

Так, в онлайн-школе Skyeng “Ъ FM” рассказали, что китайский стал у них пятым по востребованности языком, потеснив немецкий и португальский. Как отмечает образовательная платформа, сейчас на него приходится каждый десятый запрос от клиентов, год назад спрос был вдвое ниже. Возможно, в 2023-м пакетные программы по изучению языка компании начнут закупать для своих сотрудников, прогнозирует сооснователь бизнес-клуба Reforma и образовательных проектов «Нетология», «Фоксфорд» и Edmarket Максим Спиридонов:

«Пока переориентация на Восток на уровне экономики не отражается на нас, спрос, если и подрос, то очень незаметно. Предположительно, он может подтянуться, когда компании перестроятся на работу с новыми партнерами и появится большая необходимость в сотрудниках, которые говорят на их языке. То есть как сейчас берут пакеты обучения английскому, так начнутся закупки курсов обучения китайскому. Но тут мы упремся в то, что обучение восточным языкам, особенно с иероглифическим письмом, требует гораздо большего времени и усидчивости от обучающегося».

Изучение каких языков интересует россиян

Пока на уровне корпоративного обучения массового спроса на популярные теперь языки нет. Тем не менее сотрудники сами интересуются изучением китайского или корейского. Так, москвичка Ульяна, которая работает в IT-компании, поделилась, что среди коллег из ее отдела трое записались на языковые курсы: «Обычно, если ты знаешь какой-то редкий язык, который может быть интересен твоей компании, то можешь просить прибавки к зарплате в 30%.

Для тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, такие вакансии появляются, и соискатели могут рассчитывать на достаточно большой бонус».

Среди других необычных трендов — спрос на сотрудников со знанием языков дружественных стран, турецкого и сербского. Кроме того, компании интересуют резюме сотрудников с итальянским, рассказала руководитель исследовательского центра компании Superjob Наталья Голованова: «Китайский стал вторым после английского по количеству запросов, дальше следуют турецкий, арабский и японский. Появляются итальянский и сербский. Вакансий, которые требуют знания китайского языка, за год стало больше почти в два раза.

Чаще всего ищут менеджеров по внешнеэкономической деятельности, специалистов по снабжению и закупкам, и только потом уже переводчиков и менеджеров по продажам. Есть позиции, где без знания языка резюме соискателей даже не рассматривают.

Знание иностранного языка значительно повышает зарплату специалистов на этих позициях, разница составляет не меньше 15%»

И такая разница в зарплате оправданна, ведь работодатели зачастую учитывают не только знание языка как такового, но и понимание культуры и местных традиций, пояснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Сотрудники, по его словам, в частности, должны уметь привлекать клиентов на новых рынках: «Довольно многие столкнулись с необходимостью поиска китаистов для того, чтобы нормально выстроить бизнес. Ведь новая страна и новые рынки всегда требуют как минимум понимания традиций. Даже с точки зрения рекламы то, что работает у нас, в КНР не пойдет совсем. Востребованность специалистов, которые понимают китайский язык, безусловно, возросла, такие люди сейчас в цене. Найти их, кстати, все сложнее. Вместе с тем наш ритейл сейчас ищет новые возможности не только в Китае, но и в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и странах СНГ».

Как в 2022 году вырос спрос на изучение сербского и грузинского языков

В конечном итоге сотрудники со знанием китайского, арабского и иврита потребуются многим крупным компаниям. Так, «ВкусВилл» уже начал продавать товары под собственным брендом за границей — наборы здорового питания стали доступны на крупнейшем китайском маркетплейсе Tmall. Ozon и Natura Siberica также собираются расширить бизнес на Восток. Интернет-магазин откроет офис в КНР для расширения линейки товаров от местных производителей, а производитель косметики, в свою очередь, начнет продажи в Сингапуре, Израиле и Катаре.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...