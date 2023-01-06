На Ямале возобновили движение по трассам Салехард — Аксарка и Надым

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возобновили движение по дорогам Салехард — Аксарка и Надым — Салехард, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала. Также дорожники открыли движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги.

Закрытым остается движение по зимникам Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Ведутся работы по расчистке трасс.

Напомним, движение по дорогам ЯНАО запретили из-за плохих метеоусловий. Ожидается, что сегодня, 6 января, в округе ночью похолодает до -44°. Синоптики прогнозируют местами метель, в некоторых районах порывы ветра.

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Диана Сунагатуллина