На Ямале из-за непогоды закрыли дороги Салехард — Аксарка и Надым

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за плохих метеоусловий запретили движение по дорогам Салехард — Аксарка и Надым — Салехард, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

В департаменте попросили автолюбителей учитывать неблагоприятные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортом.

Ранее департамент сообщал о закрытии проезд автомобилей по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, ледовой переправе Салехард — Лабытнанги и зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.

Напомним, на этой неделе на Ямале ожидается похолодает до -44°. Синоптики прогнозируют местами метель, в некоторых районах порывы ветра.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте