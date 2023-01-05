На Урале похолодает до -44 градусов

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на этой неделе похолодает до -44°. По данным оперштаба Ямала, сегодня в регионе синоптики прогнозируют местами метель, в некоторых районах порывы ветра будут достигать 16 м/с. Температура ночью опустится до -27°, на северо-востоке до -35°, а на севере до -40°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

6 января, в пятницу вновь похолодает, а в Рождество ночная температура достигнет -39°… -44°. Днем ожидается -33°… -38°, местами до -43°. «Лучше остальных утепляться нужно жителям Надыма, Нового Уренгоя, Тазовского и севера Красноселькупского района. Теплее всего традиционно будет в Ноябрьске и на юге округа – -20...- 25°», — говорится в сообщении.

Дорожники просят ямальцев не выезжать на закрытые зимники, а также по возможности отложить поездки по загородным трассам.

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