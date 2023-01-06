Razer показала инновационные саундбар и веб-камеру для геймеров

Компания Razer, специализирующаяся на выпуске игровой электроники, представила новый саундбар и веб-камеру для геймеров. В продаже новые аксессуары Razer появятся в январе 2023 года. Саундбар Razer Leviathan V2 Pro будет стоить $400, а веб-камера Razer Kiyo Pro Ultra — $300.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саундбар Razer Leviathan V2 Pro

Фото: Razer Саундбар Razer Leviathan V2 Pro

Фото: Razer

Особенностью саундбара Razer Leviathan V2 Pro стала поддержка 3D-звучания в сочетании с технологией отслеживания положения головы слушателя. Совместно со специалистами компаний THX и Audioscenic был разработан аксессуар, который обеспечивает объемную звуковую сцену, гарантируя, что пользователь всегда получает оптимальное звучание, независимо от положения относительно саундбара.

Веб-камера Razer Kiyo Pro Ultra оснащена Sony Starvis 2 размером 1/1.2 дюйма и объективом со сверхбольшой апертурой f/1.7, который может захватывать почти в четыре раза больше света по сравнению с другими веб-камерами, обеспечивая четкое изображение даже при слабом освещении. Процессор позволяет вести трансляцию с качеством 4K 30 кадров в секунду без сжатия, а система искусственного интеллекта для отслеживания лица пользователя — все время удерживать фокус и обеспечивать размытие фона. Для передачи звука предусмотрен встроенный всенаправленный микрофон.

Максим Вершинин