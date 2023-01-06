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Коммерсантъ FM
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Палата представителей США впервые с 1859 года провела десятый тур выборов спикера

Палата представителей Конгресса США не смогла избрать председателя с девятой попытки. В последний раз девять туров голосования проходили в 1923 году, больше — только 1859 году, когда потребовалось 44 тура.

Лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти не может заручиться поддержкой всех своих однопартийцев, хотя они контролируют Палату представителей. В девятом голосовании он набрал 200 голосов при необходимых 218 голосах. В седьмом и восьмом туре у него был 201 голос. Альтернативные кандидаты от республиканцев не получили значимой поддержки.

Как передает CNN, господин Маккарти предварительно проигрывает и в десятом туре, так как больше пяти республиканцев выступили против него. Это произошло несмотря на то, что он пошел на уступки. Члены Конгресса не могут быть приведены к присяге, пока не избран спикер.

У Республиканской партии после промежуточных выборов в 2022 году 222 места в Палате представителей. За последние 100 лет спикеры в Палате представителей выбирались большинством в первом же туре. Против господина Маккарти голосует группа крайне правых республиканцев.

О причинах длительного голосования — в материале «Ъ» «Торг уместен».

Леонид Уварчев

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