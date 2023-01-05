ООН решила отказаться от миссии по установлению фактов в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил распустить миссию по установлению фактов в связи с июльской атакой в населенном пункте Еленовка (Оленевка). Миссия расформирована в связи с тем, что представители ООН не могут развернуться на месте. С просьбой о расследовании обратились Россия и Украина, господин Гутерриш объявил о нем в августе.

«Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия»,— сказал на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»). «Нам нужные четкие гарантии безопасности и доступа, и мы не ощутили, что можем их получить»,— пояснил господин Дюжаррик.

29 июля в Еленовке в СИЗО погибли украинские военнопленные. Здание СИЗО №120 в Еленовке было почти полностью уничтожено. По некоторым данным, погибли не менее 53 человек, были ранены не менее 73 человек.

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Мария Федотова