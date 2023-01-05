Foxconn увеличила выручку до рекорда в 2022 году

Консолидированная выручка Hon Hai Precision Industry Co., крупного тайваньского производителя электроники, в 2022 году выросла до рекордного уровня — 6,622 трлн тайваньских долларов ($215,84 млрд) с 5,994 трлн тайваньских долларов в 2021 году. Об этом сообщает Focus Taiwan.

Foxconn — торговое наименование тайваньской фирмы Hon Hai Precision Industry. С 2005 года удерживает статус крупнейшей компании Тайваня, в ней работает свыше миллиона человек. Она входит в десятку крупнейших производителей компьютерных комплектующих.

Компания Hon Hai, занимающаяся сборкой iPad и iPhone для Apple Inc, заявила, что эта цифра свидетельствует о росте консолидированной выручки за прошедший год на 10,47% по сравнению с 2021 годом. В декабре прошлого года выручка Hon Hai составила 629,34 млрд тайваньских долларов, что на 14,2% больше, чем в предыдущем месяце, но на 12,3% меньше, чем в предыдущем году.

Как заявила Hon Hai, по сравнению с ноябрем в декабре наблюдался двузначный рост выручки у четырех основных бизнес-подразделений, занимающихся производством компьютерных компонентов, а также умной бытовой электроники, поскольку операции на ее производственных объектах в Чжэнчжоу в Китае вернулись в штатный режим. Облачные и сетевые устройства также показали значительный месячный рост, сообщает компания. Также новая программная платформа Hon Hai для электромобилей начала приносить доход компании.

В четвертом квартале прошлого года выручка компании составила 1,957 трлн тайваньских долларов, что на 12,06% больше, чем в предыдущем квартале, и на 3,54% больше, чем в предыдущем году.

В конце ноября на заводе Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу начались «широкомасштабные протесты». Об этом сообщали AFP и Reuters. Этот завод — крупнейшее в мире предприятие по производству смартфонов iPhone. Тогда руководство компании Foxconn Technology Group предложило выдать по 10 тыс. юаней ($1,4 тыс.) тем рабочим, которые немедленно покинут территорию завода и уедут домой.

В декабре The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщала, что на решение Коммунистической партии Китая отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19 во многом повлияло письмо основателя Foxconn Technology Group Терри Гоу. По словам источников газеты, в своем письме к руководителям партии господин Гоу заявил, что сохранение жестких коронавирусных ограничений может привести к потере Китаем ключевой роли в глобальных цепочках поставок.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая в среду, 7 декабря, объявила о самом значительном с начала пандемии смягчении коронавирусных ограничений в стране.

Мария Федотова