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Коммерсантъ FM
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WSJ: на решение властей Китая смягчить коронавирусные ограничения повлияло письмо главы Foxconn

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, на решение Коммунистической партии Китая отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19 во многом повлияло письмо основателя Foxconn Technology Group Терри Гоу.

По словам источников газеты, в своем письме к руководителям партии господин Гоу заявил, что сохранение жестких коронавирусных ограничений может привести к потере Китаем ключевой роли в глобальных цепочках поставок. В итоге Министерство здравоохранения и правительственные советники использовали это письмо в качестве довода в пользу скорейшего ослабления коронавирусных ограничений в стране. А начавшиеся позднее массовые протесты по всей стране окончательно убедили руководство партии в необходимости изменения своей политики.

Как отмечает WSJ, свое письмо господин Гоу отправил властям Китая около месяца назад. Тогда завод Foxconn в городе Чжэнчжоу был охвачен беспорядками из-за ограничений, связанных с COVID-19. И помимо послабления ограничений глава крупнейшего в мире производителя iPhone потребовал от властей Китая разъяснений, какие именно ограничения должны соблюдать работники завода, оказавшегося в зоне локдауна.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая в среду, 7 декабря, объявила о самом значительном с начала пандемии смягчении коронавирусных ограничений в стране, изменения затрагивают правила объявления карантинного режима и ограничений свободы передвижений, введения локдаунов и требования к тестированию на COVID-19. Главным принципом при введении ограничений теперь станет минимизация зон «высокого риска», на которые распространяется карантинный режим при выявлении случаев заражения COVID-19 — его «произвольное» распространение на целые районы и города теперь будет считаться избыточным.

Кирилл Сарханянц

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