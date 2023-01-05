Вооруженные силы России и Белоруссии проведут совместные летно-тактические учения

В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России страны проведут совместные летно-тактические учения. В них примут участие подразделения, входящие в состав авиационного компонента региональной группировки войск.

«От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил»,— сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

В ведомстве также отметили, что в Белоруссию продолжают прибывать личный состав, вооружение и военная техника России в рамках наращивания региональной группировки войск. С прибывшими подразделениями проведут мероприятия на полигонах Белоруссии.

19 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Минске, в том числе для обсуждения мер по обеспечению безопасности Союзного государства. По итогам их встречи было объявлено, что самолеты белорусских военно-воздушных сил переоборудованы для применения с ядерной частью. Экипажи самолетов проходят необходимую переподготовку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила «Ъ», что подобные меры стали вынужденной реакцией на развитие ядерных миссий НАТО.

О создании совместной российско-белорусской группировки войск стало известно 10 октября. Александр Лукашенко обосновал необходимость подобного формирования угрозами со стороны западных стран. Господин Лукашенко сообщал, что в группировку будет включена вся белорусская армия численностью около 70 тыс. человек.

Подробнее о переоборудовании самолетов — в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное»

Лусине Баласян