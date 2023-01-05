Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым ускорить строительство белорусских портов в России. По его словам, из-за санкций, введенных в отношении Белоруссии в 2022 году, оказалась нарушена сложившаяся логистика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты»,— сказал господин Лукашенко в ходе совещания по экспорту белорусских товаров (цитата по БелТА).

11 августа Александр Лукашенко сообщал, что президент России Владимир Путин лично показал ему все порты в Санкт-Петербурге и предложил выбрать «любое направление». «Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку — и начинайте грузить»,— заявил господин Лукашенко.

Тогда же премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что правительство приняло решение о создании портовой мощности на северо-западе России для экспорта белорусской продукции.

11 июня Белоруссия и Россия расширили возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через российские порты. В 2021–2023 годах Белоруссия планирует экспортировать через российские порты около 10 млн т нефтепродуктов

Лусине Баласян