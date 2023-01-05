Генсек НАТО объяснил, почему не стоит недооценивать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недооценивать Россию и амбиции российского президента Владимира Путина было бы опасно. По его словам, в ходе проведения спецоперации на Украине Россия проявила готовность справляться с потерями и трудностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

«У нас нет никаких признаков того, что Владимир Путин изменил свои планы и цели по Украине. Так что недооценивать Россию опасно»,— сказал генсек НАТО в ходе бизнес-конференции в Норвегии (цитата по Reuters).

1 января в интервью BBC Йенс Столтенберг заявил, что российские войска готовятся к продолжению наступления на Украину, поскольку в России провели мобилизацию и пополнили ряды военных. По словам генсека НАТО, в этой связи странам Запада необходимо усилить поддержку Украины и разработать долгосрочный план помощи Киеву.

О ходе военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян