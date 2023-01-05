Германия увеличила экспорт в Россию в ноябре на 12,3%

В ноябре 2022 года экспорт в Россию из Германии вырос на 12,3% по сравнению с октябрем и достиг €1,1 млрд. Импорт из РФ в ноябре у ФРГ упал на 12,2% к предыдущему месяцу, до €1,6 млрд, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ.

В отчете отмечается, что ноябрьский экспорт в Россию в этом году по сравнению с показателем 2021-го упал 52,9%. За январь—ноябрь 2022 года экспорт в РФ из ФРГ сократился на 42,2% до €13,9 млрд, импорт из России за аналогичный период увеличился на 13,1% до €33,7 млрд, следует из данных таблицы ведомства.

Торговые отношения России и Европы значительно сократились после начала военной операции на Украине. Страны ЕС, включая Германию, ввели несколько пакетов антироссийских санкций, что привело к запрету на экспорт и импорт множества товаров и услуг. Многие компании отказались продолжать вести бизнес в РФ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил возобновление экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта с Украиной.

Эрдни Кагалтынов