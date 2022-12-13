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Коммерсантъ FM
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Шольц допустил возобновление экономического сотрудничества с РФ после украинского конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что восстановление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что даже после этого Россия останется самой большой страной на континенте.

«Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, которые стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время. Только не сейчас. В данный момент мы ужесточаем санкции»,— сказал господин Шольц на 70-летии Восточного комитета германской экономики (цитата по Express).

Торговые отношения России и Европы значительно сократились после начала военной операции на Украине. Германия вместе с Евросоюзом ввела несколько пакетов антироссийских санкций, что привело к запрету на экспорт и импорт множества товаров и услуг. Многие компании отказались продолжать вести бизнес в РФ.

О попытках ЕС согласовать очередной пакет санкций — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Леонид Уварчев

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