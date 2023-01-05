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Коммерсантъ FM
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LG представила беспроводной 4K-телевизор

Компания LG представила новый OLED-телевизор — модель M3 с 97-дюймовым экраном позиционируется производителем как первый в мире беспроводной телевизор. Заявлено, что беспроводной телевизор LG M3 появится в продаже до конца 2023 года. Стоимость новинки пока не названа.

Телевизор позволяет смотреть изображение разрешением до 4К с частотой обновления 120 Гц, что является максимальным показателем для всех телевизоров, включая проводные, в линейке бренда. Модель M3 полностью лишена всех портов и разъемов, кроме выхода для подключения питания — он интегрирован в одну из ножек устройства.

Для передачи сигнала используется технология Zero Connect, которая подразумевает использование в паре с телевизором специальной приставки. Модуль оснащен всеми необходимыми портами, включая три HDMI, два USB и Ethernet, для подключения источников видеосигнала, звука и игровых приставок. Заявлено, что разместить приставку можно на расстоянии до 10 м от экрана, а управлять ею можно в том числе с помощью голосовых команд.

Чтобы обеспечить бесперебойную передачу данных с приставки на телевизор, компания разработала отдельный алгоритм, мгновенно определяющий оптимальный путь передачи и сводящий к минимуму ошибки и сбои. Система в реальном времени может распознавать изменения в пространстве, например перемещение людей или домашних животных по комнате, и соответствующим образом переключать пути передачи данных для обеспечения бесперебойного соединения.

Максим Вершинин

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