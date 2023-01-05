Володин: Россия может конфисковать иностранные активы в ответ на изъятие российских в пользу Украины

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия получит право изымать иностранные активы, если Германия и другие страны ЕС конфискуют российские средства в пользу Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств»,— написал политик в Telegram.

Господин Володин считает, что изъятие денежных средств и собственности России положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать то, что посчитают нужным.

Еврокомиссия намерена легализовать конфискацию замороженных в ЕС активов России. В октябре Евросовет поручил ЕК подготовить варианты, как можно передать эти активы на восстановление Украины. Кремль называет изъятие российских средств «бандитизмом». В ноябре юристы ЕС начали прорабатывать механизм передачи Украине замороженных активов ЦБ России.

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Эрдни Кагалтынов