Турция проведет в феврале международный газовый саммит

Турция в феврале организует международный газовый саммит, рассказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Сколько всего стран на него пригласят, не уточняется, передает телеканал CNN Turk.

Министр анонсировал мероприятия во время визита в Северную Македонию. Господин Донмез заявил, что в ближайшее время Турция подпишет меморандум о взаимопонимании с Северной Македонией, а ее министра экономики пригласят на газовый саммит.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно было бы перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб на территории Турции, которую господин Путин назвал самым надежным маршрутом для поставки газа в Европу. 3 января Минэнерго Турции сообщило о начале работ по строительству газового хаба.

О ситуации в Турции — в материале «Ъ» «Незаменимый Реджеп».

Лаура Кеффер