Секретарь СНБО Украины Данилов предрек войну в ФРГ при отказе поставлять танки

В случае если Германия не предоставит Украине танки, она получит войну на своей территории, заявил в эфире секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно»,— заявил господин Данилов (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»). Он также заявил, что остальные западные партнеры активизируют поддержку Украины, понимая глобальность конфликта.

«Вызовы для Европы — они огромны, и те страны, которые это понимают,— они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение»,— сообщил Алексей Данилов.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild раскритиковал Германию за нежелание поставлять Киеву танки и другую бронетехнику. После Германия пообещала Украине 100 танков из Греции и Словакии.

В декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия по-прежнему не дает согласия на поставки Украине танков Leopard 2. При этом Берлин уже поставил Киеву реактивные системы залпового огня MARS, зенитные самоходные установки Gepard и самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

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