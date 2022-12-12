Кулеба: Германия еще не приняла решение по поставкам Украине танков

Германия по-прежнему не дает согласие на поставки Украине танков Leopard 2, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил недоумение тем, что Берлин при этом продолжает поставки артиллерии.

«Такое решение еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем»,— сказал господин Кулеба телеканалу ARD.

По данным на октябрь, Германия выдала разрешение на поставки Украине военной продукции на €775 млн. ФРГ направляет Киеву самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО IRIS-T и бронемашины Dingo. Дмитрий Кулеба в октябре жаловался на то, что Германия вместо запрашиваемых танков Leopard и Marder поставляет бронемашины Dingo. По его словам, это оружие не является важнейшей потребностью для вооруженных сил Украины.

Леонид Уварчев