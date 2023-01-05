Дни выборов и отставок

Ключевым политическим событием 2022 года для Свердловской области стали выборы губернатора, победу на которых вновь одержал Евгений Куйвашев. В ряде муниципалитетов сменились главы, а Тюменская областная дума потеряла бессменного председателя Сергея Корепанова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа участковых избирательных комиссий во время дополнительных выборов депутатов городской думы Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Работа участковых избирательных комиссий во время дополнительных выборов депутатов городской думы Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

27 марта при беспрецедентно низкой явке по двум избирательным округам прошли довыборы депутатов думы Екатеринбурга. Победу на выборах одержали выдвинутые «Единой Россией» директора муниципальных школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева. Это были последние выборы, которые организовал городской избирком.

Подробнее — в материале «Депутатов взяли из школ»

Основатель сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто» и сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко в апреле принял решение сложить полномочия депутата заксобрания Свердловской области, куда он был избран менее года назад от партии «Новые люди». Господин Зайченко объяснил отставку невозможностью выполнить свои предвыборные обещания. Источники «Ъ-Урал» отмечают возможную взаимосвязь его добровольного сложения полномочий с завершившейся декларационной кампанией.

Подробнее — в материале «Иван Зайченко меняет обстановку»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первомайская демонстрация в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Первомайская демонстрация в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Более двух десятков тысяч человек приняли участие в традиционной первомайской демонстрации и митинге, посвященном Дню Весны и Труда. В течение предыдущих двух лет такие мероприятия не проводились в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Лейтмотивом первой послепандемийной демонстрации в Екатеринбурге были традиционные лозунги «Славим человека труда!» и «Профсоюз защитит наши права», но соседствовали они с транспарантами «Za Мир», «Za Россию», «Za президента». Несистемной оппозиции в проведении массовых акций 1 мая было отказано.

Подробнее — в материале «Без оппозиции и с песнями»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тридцать девятая конференция Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия". Выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Тридцать девятая конференция Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия". Выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В мае разрешился вопрос, пойдет или нет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на третий срок. 20 мая президент России Владимир Путин поддержал его кандидатуру на посту главы региона и пожелал ему продолжить работу «в таком же ключе».

Подробнее — в материале «Евгений Куйвашев получил участок работы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборный плакат кандидата на выборах губернатора Свердловской области от партии "Единая Россия", действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Предвыборный плакат кандидата на выборах губернатора Свердловской области от партии "Единая Россия", действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

11 сентября губернатором Свердловской области на третий срок был избран действующий глава региона Евгений Куйвашев. На выборах, которые прошли в единый день голосования, он одержал убедительную победу, оторвавшись от ближайшего преследователя — кандидата от КПРФ Александра Ивачева — почти на 500 тыс. голосов. При этом выборы на Среднем Урале прошли при рекордно низкой для кампаний такого уровня явке, которая составила менее 30%.

Подробнее о выборах губернатора — в материале «Евгений Куйвашев оторвался»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единый день голосования

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Единый день голосования

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, 11 сентября в Свердловской области были избраны местные депутаты в 53 муниципалитетах. По итогам голосования 630 из 802 вакантных мандатов завоевали представители «Единой России» (ЕР). Считавшийся ранее самым «красным» муниципалитетом Асбест свой оппозиционный статус утратил — у ЕР 17 мандатов из 21. Проблемными для «партии власти» стали три территории — Сухой Лог, Пышминский городской округ и Алапаевск.

Подробнее о выборах местных дум — в материале «Самовыдвиженцы вышли на второе место»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Россель во время заседания Совета по вопросам газификации субъектов России при Совете Федерации

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эдуард Россель во время заседания Совета по вопросам газификации субъектов России при Совете Федерации

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель в сентябре покинул Совет федерации (СФ), где он с 2009 года представлял исполнительную власть региона. Это стало очевидно после того, как действующий губернатор Евгений Куйвашев, выдвинувшийся на третий срок, не включил его в список своих кандидатов в сенаторы. Как отметили политологи, препятствием для продолжения парламентской карьеры легенды уральской политики стал возраст — в октябре Эдуарду Росселю исполнилось 85 лет. В «сенаторский список» Евгения Куйвашева на выборах 2022 года вошли сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Левина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Последний осенью переехал в Москву.

Подробнее о переменах в Совете федерации — в материале «Не время первых»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Тюменской областной думы

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Здание Тюменской областной думы

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

23 сентября Тюменская областная дума, в которую входят депутаты от всех регионов «тюменской матрешки», выбрала нового председателя. Должность спикера стала вакантной после скоропостижной кончины в июне Сергея Корепанова, бессменно занимавшего ее с 1998 года.

Подробнее — в материале «Баланс интересов поддержат Ямалом»

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Богданович

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В октябре дума городского округа Богданович приняла отставку главы муниципалитета Павла Мартьянова по собственному желанию. Заявление было написано после вступления в силу приговора суда по обвинению в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями.

Подробнее об отставке главы Богдановича — «Разрешите отставиться»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Белоярского городского округа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация Белоярского городского округа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ноябре со второй попытки главой Белоярского городского округа единогласно был избран депутат думы Екатеринбурга Григорий Вихарев. На внеочередном заседании местного представительного органа присутствовали 19 из 20 депутатов. В марте они не поддержали кандидатуру господина Вихарева — 15 из 20 бюллетеней были испорчены.

Подробнее о выборах главы — в материале «Белоярка присмотрелась к кандидату»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Алапаевска Сайгид Билалов

Фото: Страница Сайгида Билапова в соцсети ВКонтакте Мэр Алапаевска Сайгид Билалов

Фото: Страница Сайгида Билапова в соцсети ВКонтакте

Городская дума Алапаевска, избранная в сентябре, 22 декабря досрочно прекратила полномочия мэра Сайгида Билалова. Главной причиной народные избранники назвали неисполнение обязанностей по решению вопросов местного значения, однако источники «Ъ-Урал» заявляют, что конфликт между депутатами и мэром существует уже давно, и в новом созыве у главы мало союзников. Сайгид Билалов обжаловал решение думы в суде. Городской суд Алапаевска признал незаконным и отменил решение об его отставке.

Подробнее о конфликте в Алапаевске — «Депутаты велели отставиться»