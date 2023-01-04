Мантуров испытал отечественный самолет МС-21

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров совершил полет на российском самолете МС-21. Его сопровождали генеральный директор ПАО ОАК Юрий Слюсарь и генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Денис Мантуров совершил полет на МС-21 в рамках визита на ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт» и предприятия ОАК в Ульяновске, добавили в пресс-службе. Кроме испытания МС-21 он осмотрел прототип крыла «перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета».

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет, способный вместить от 150 до 211 пассажиров. Проект запущен в 2007 году. До 2030 года планируется выпустить около 270 лайнеров. Разработкой самолета занимается корпорация «Иркут» (входит в «Ростех»).

В ноябре правительство выделило 15 млрд руб. на расширение производства МС-21, еще около 44 млрд руб. будет заложено на производство авиадвигателей, в том числе на создание двигателя ПД-14 для МС-21. 29 декабря Росавиация одобрила изменения в конструкцию МС-21 с российским двигателем ПД-14.

Серийное производство МС-21 с российскими двигателями и крылом должны запустить к 2025 году.

Олеся Павленко