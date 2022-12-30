Серийное производство российского самолета МС-21 запустят в 2025 году

Самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом поступит в серийное производство в 2025 году. Об этом заявил вице-премьер России глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям»,— рассказал господин Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет, способный вместить от 150 до 211 пассажиров. Проект запущен с 2007 года. До 2030 года планируется выпустить около 270 лайнеров. Разработкой самолета занимается корпорация «Иркут» (входит в «Ростех»).

Вчера, 29 декабря, Росавиация одобрила изменения в конструкцию МС-21 с российским двигателем ПД-14. В корпорации «Иркут» отметили, что в 2022 году самолет выполнил свыше 160 успешных испытательных полетов.

В ноябре правительство выделило 15 млрд руб. на расширение производства МС-21. Дополнительно будет потрачено около 44 млрд руб. на производство авиадвигателей, в том числе на создание двигателя 14 ПД-14, предназначенного для МС-21.

В конце 2021 года судно получило базовый сертификат типа, а в декабре совершило первый полет с российским композитным крылом. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что в 2024 году Объединенная авиастроительная корпорация планирует поставить авиакомпаниям первые шесть полностью импортозамещенных МС-21 с наращиванием к 2029 году выпуска до 72 самолетов ежегодно.

Милена Костерева