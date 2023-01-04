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Коммерсантъ FM
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Европейские ПХГ заполнены более чем на 80%

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Евросоюзе заполнены более чем на 80% к началу 2023 года. Низкий спрос на газ обеспечила теплая погода. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«У меня нет точных цифр сейчас, последняя цифра была 83%. Это очень хороший показатель на этот период года… Из-за теплой погоды спрос на газ был снижен»,— сказал Тим Макфи на брифинге в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

По данным Gas Infrastructure Europe, ПХГ стран Европы были заполнены на 82,98% к концу декабря. 26 декабря сообщалось, что из-за теплой погоды в ЕС в ПХГ начали закачку газа.

О ситуации с газом в ЕС — в материале «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Олеся Павленко

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