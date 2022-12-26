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Страны Европы перешли к закачке газа в хранилища

На фоне теплой погоды и сокращения спроса в праздничные дни страны Европы перешли от нетто-отбора газа к нетто-закачке в подземные хранилища газа (ПХГ). Это может продлиться до окончания праздников, то есть до 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe).

К концу прошлой недели, следует из данных, закачка газа в ПХГ превысила отбор из них в два раза. 23 декабря страны ЕС отобрали 160 млн куб. м, при этом закачка составила 158 млн. 24 декабря отбор составил 91 млн, а закачка выросла до 206 млн куб. м.

С начала отопительного сезона 14 ноября страны ЕС отобрали 15,21 млрд куб. м из газовых хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, ПХГ стран Европы заполнены на 82,98%.

По итогам 2021 года Россия являлась крупнейшим поставщиком газа в Европу (45% от всех поставок). В связи с началом спецоперации на Украине ЕС отказался от российских поставок. В Европу газ доставляют Норвегия (с начала 2022 года экспорт вырос на 8%), Азербайджан (экспорт увеличился на 50%). Основной источник замещения российского газа — импорт СПГ. С начала декабря европейские терминалы работают с производительностью 67%.

22 декабря Совет Европы утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт•ч. Механизм принят с целью защиты граждан и экономики от высоких цен. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 года при соблюдении ряда условий.

Подробнее о потолке цен на газ читайте в публикации «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Лусине Баласян

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