Песков призвал не обращать внимания на сообщения о планируемой новой волне мобилизации

По теме мобилизации надо ориентироваться на информацию Минобороны и президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он считает, что в соцсетях «очень много провокационных сообщений публикуются».

Представитель Кремля утверждает, что на сообщения о второй волне мобилизации «не нужно обращать внимания». «Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента»,— сказал он во время пресс-колла.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. 31 октября он сообщил об ее окончании. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. В Кремле уверяли, что вторая волна мобилизации не планируется.

О мерах поддержки мобилизованных — в публикации «Ъ» «Родители просят за отцов и детей».

Лаура Кеффер