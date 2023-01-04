Депутат Госдумы заявил о подготовке США к удару по «Москва-Сити»

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров заявил, что США готовят «демонстративные удары» по «Москва-Сити» и Центральной России. По его мнению, они могут быть нанесены беспилотниками или ракетами большой дальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгений Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я знаю, что они разрабатывают план удара, например, демонстративного по "Москва-Сити"»,— сказал Евгений Федоров. Видео опубликовано в Telegram-канале «Белрусинфо».

«Москва-Сити» — деловой квартал в Пресненском районе Москвы. Кроме офисов крупных компаний, там находятся Минэкономики, Минпромторг и Минцифры, а также подчиненные им ведомства.

О том, что происходит на 315-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».