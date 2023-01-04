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Коммерсантъ FM
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Евро превысил 76 рублей

Евро торговался на Мосбирже выше 76 руб. В последний раз до этого уровня курс европейской валюты повышался в конце декабря.

Курс евро к 12:00 находится на уровне 76,02 руб. (+1 руб. 22 коп.) Курс доллара составляет 71,67 руб. (+ 53 коп.). Индекс Мосбиржи незначительно снижается — на 0,06 %, до 2171,39 пункта.

В последний раз рубль по отношению к евро сильно слабел 30 декабря. Курс доходил до 77 руб., однако затем взял разворот и опустился до 72 руб. Картина торгов долларом несколько отличалась: он только слабел с 72 руб. в начале дня до 68 руб.

Эрдни Кагалтынов

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