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Коммерсантъ FM
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Курс евро превысил 77 рублей

Евро торговался на Мосбирже выше 77 руб. В последний раз европейская валюта была на этом уровне 22 декабря.

Курс евро к 12:17 вырос до 77,13 руб. Позже стоимость европейской валюты скорректировалась до 76,77 руб. (+77 коп.). Курс доллара снизился до 71,31 руб. (–86 коп.).

Индекс Мосбиржи немного снижается — на 0,05%, до 2145,96 пункта. Лидерами падения стали «Детский мир» (–6,4%), который решил реорганизовать бизнес, VK (–1,59%), «Интер РАО» (–1,24%), «Яндекс» (–1,01%) и «Магнит» (–0,88%). Индекс РТС вырос на 1,69%.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В конце года на фоне ослабления российского рубля резко увеличились объемы торгов основными валютами. За неполную последнюю неделю общий объем торгов достиг 1,25 трлн руб., превысив прошлогодний показатель.

Что и почему покупают инвесторы — в материале «Ъ» «Здравствуй, дедушка юань».

Леонид Уварчев

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