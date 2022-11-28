Коронапротест вышел на улицы

Крупнейшие города Китая захлестнули акции протеста против введенных властями жестких антиковидных ограничений. Триггером массовых антиправительственных выступлений послужила трагедия в Урумчи, где в результате пожара десять человек сгорели заживо, не дождавшись помощи в горящем здании. От призывов отменить санитарный контроль протестующие перешли к радикальным политическим лозунгам, включая демонтаж правления коммунистов и отставку председателя КНР Си Цзиньпина. После жестокого подавления в 1989 году выступления студентов на площади Тяньаньмэнь молодежное протестное движение возвращается в китайскую политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие держали в руках листы белой бумаги — символ протеста против цензуры в СМИ

Фото: Ng Han Guan, AP Протестующие держали в руках листы белой бумаги — символ протеста против цензуры в СМИ

Фото: Ng Han Guan, AP

Требуем демократии, а не локдауна!

Новая вспышка заболевания коронавирусом в Китае, в результате которой уже несколько дней в стране фиксируются суточные антирекорды по числу выявленных случаев заражений за весь период пандемии, привела к парадоксальным результатам. Китай потрясают беспрецедентные протесты против жестких антиковидных ограничений, всплеск которых произошел в минувшие выходные, затронув крупнейшие города страны, включая политическую и деловую столицы — Пекин и Шанхай.

Продолжавшиеся до утра понедельника выступления в Пекине начались в воскресенье утром в Университете Цинхуа — одном из старейших и наиболее престижных учебных заведений Китая, которое окончили действующий председатель КНР Си Цзиньпин и его предшественник Ху Цзиньтао. Собравшись у столовой, которая находится рядом с общежитием, студенты в течение нескольких часов распевали национальный гимн, а также «Интернационал». Они скандировали: «Мы не хотим локдауна, мы хотим свободы!» В руках у студентов были листы белой бумаги — символ протеста против цензуры в СМИ.

Призывы администрации университета остановить акцию не возымели большого эффекта — после обеда студенты разошлись, однако уже вечером многие из них переместились на набережную реки Лянма, расположенную в центральном районе Чаоян.

В 21:00 по местному времени собравшаяся там толпа из нескольких сот человек двинулась в сторону Третьего транспортного кольца китайской столицы, обходя выстроенные полицией ограждения из автомобилей. Как и в Университете Цинхуа, протестующие пришли на свою акцию с белыми листами бумаги, скандируя «Хотим демократии, а не ПЦР-тестов!» и повторяя слово «Урумчи» — название города в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, в котором 24 ноября в результате пожара в многоэтажном доме погибли десять человек.

Что именно произошло в Урумчи, неизвестно. Официальные китайские СМИ обошли эту историю молчанием. По одной из версий, разошедшейся по соцсетям, спасти людей не удалось из-за жестких антиковидных правил, ограничивающих свободу передвижения — пожарные не смогли быстро выполнить свою работу. Сразу после инцидента власти Синьцзян-Уйгурского автономного района заявили о начатом расследовании и пообещали найти и строго наказать лиц, по вине которых погибли люди. Однако это не успокоило страсти.

Трагедия в Урумчи потрясла страну — массовые акции протеста, участники которых поминали жертв пожара и призывали к прекращению ограничений, связанных с COVID-19, помимо Пекина прошли в воскресенье в Шанхае, Чэнду, Гуанчжоу и Ухане.

Не ограничиваясь призывами отменить обязательные ПЦР-тесты и ослабить режим изоляции, протестующие стали выдвигать политические лозунги, при этом в других городах акции протеста разворачивались по более драматичному сценарию, чем в Пекине.

Так было, к примеру, в Шанхае, где манифестации начались за несколько часов до студенческой акции в пекинском Университете Цинхуа. Поздно вечером в субботу сотни жителей деловой столицы Китая стали собираться на улице Урумчи, устроив там импровизированный мемориал в память о жертвах пожара. Люди складывали на тротуаре цветы, зажигали свечи, многие держали в руках листы белой бумаги и скандировали: «Требуем свободы!» К полуночи прибывшие на место подразделения полиции приступили к жестким задержаниям, сумев рассеять толпу.

Однако уже в воскресенье днем акции протеста в 25-миллионном Шанхае возобновились с новой силой. На видео, снятом на месте событий, протестующие кричат: «Уходи, Си Цзиньпин!», «Уходи, Коммунистическая партия!», «Не хотим диктатуры, хотим демократии!». В ходе антиправительственной акции в Шанхае в воскресенье пострадал освещавший ее журналист BBC Эд Лоуренс, сообщивший о своем задержании и избиении полицией. По свидетельству репортера, он провел несколько часов в отделении полиции. «BBC крайне обеспокоена обращением с нашим журналистом Эдом Лоуренсом, который был задержан и закован в наручники во время освещения протестов в Шанхае»,— говорится в заявлении пресс-службы телерадиокомпании, размещенном в Twitter.

Весьма радикально были настроены протестующие и в расположенном на юге страны городе Чэнду. «Долой диктатуру!», «Нам не нужны пожизненные правители!», «Нам не нужны императоры!»,— скандировала толпа до того, как ее разогнала полиция. Не упоминая китайского лидера по имени, протестующие таким образом напомнили о решениях недавнего ХХ съезда Компартии Китая, по итогам которого председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран генсеком на очередной пятилетний срок и сосредоточил в своих руках всю полноту власти.

COVID подкрался незаметно

Охватившие Китай протесты, в ходе которых от призывов отменить санитарный контроль митингующие перешли к радикальным политическим лозунгам, стали полной неожиданностью. Накануне состоявшегося в октябре ХХ съезда КПК, в период его проведения и после его окончания в стране воцарился полный социально-политический штиль. Ничто не предвещало бури последних дней.

Более того, сразу после съезда власти пошли на постепенное ослабление антиковидных ограничений, которые пришлось вернуть только в последние недели — после того как кривая заболеваемости резко пошла вверх.

Как стало известно в понедельник, в Китае четвертый день подряд фиксируется суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии. Число заболевших за минувшие сутки составило 39 791 человек. Всего же за неполные три года пандемии, по официальным данным, в материковом Китае зарегистрировано 307 802 случая заражения.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 24 ноября в ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай, были вновь ужесточены ограничительные меры. Так, в конце прошлой недели власти китайской столицы, население которой составляет 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучение. Кроме того, в Пекине закрылись кафе и рестораны, а работодатели стали переводить сотрудников на удаленный режим работы.

На этом фоне, как сообщила в понедельник китайская англоязычная газета Global Times, власти страны создали специальные рабочие группы, которые будут контролировать реализацию мер по борьбе с распространением СOVID-19. Их деятельность будут курировать Государственный комитет по делам здравоохранения и китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Цель — устранить ошибки, допущенные на предыдущих этапах борьбы с пандемией.

С начала пандемии китайские власти следовали политике нулевой терпимости к вирусу, противоэпидемиологический контроль в стране изначально был одним из самых жестких в мире. Благодаря этому КНР, где впервые был обнаружен COVID-19, избежала тех потрясений, которые пандемия принесла в страны Европы, а также США, Индию и Бразилию.

Накануне ХХ съезда КПК коронавирус выглядел если не побежденным окончательно, то взятым под жесткий контроль. Тогда никто не предполагал, что уже скоро пандемия снова нанесет свой удар, а к коронавирусу добавится вирус протестов.

«После ХХ съезда КПК локальные акции протеста против антиковидных ограничений возникали в стране с начала ноября. Однако мощное ускорение им придала история пожара в Урумчи, раскрученная в соцсетях и позволившая структурировать китайские протесты. Снова, как в 1989 году на площади Тяньаньмэнь, движущей силой стали студенты и молодежь»,— пояснил “Ъ” замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Эксперт обратил внимание на то, что все нынешние китайские протесты разворачиваются по одному сценарию, а манифестанты используют одни и те же лозунги про демократию, верховенство закона и свободу слова. В связи с этим собеседник “Ъ” высказал предположение: это может свидетельствовать о том, что стихийный характер акций может быть всего лишь видимостью.

Сергей Строкань