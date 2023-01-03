Эффект криптодомино

Financial Times спрогнозировала новые обвалы криптовалют в 2023 году. В своем ежегодном прогнозе издание отметило, что венчурные инвесторы и розничные трейдеры продолжат выводить средства с рынка. В итоге могут обанкротиться еще несколько крупных криптобирж. В 2022-м это произошло с площадкой FTX и некоторыми ее кредиторами. Обвалился токен Luna, а биткойн впервые с 2020 года падал до $17 тыс. Что ждет рынок криптовалют в ближайшие месяцы? Расскажет Александр Рассохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

События 2022 года называют не иначе как «криптозимой». Одно из крупнейших потрясений случилось в мае. Тогда за несколько часов рухнул проект Terra с его токеном Luna и стейблкойном UST. В моменте он потерял привязку к доллару и стал быстро обесцениваться. За пять дней валюта, прежде уступавшая лишь Ethereum, упала с $63 до 20 центов за токен. А биткоqн тогда просел за неделю более чем на четверть.

Осенью случился крах FTX. Руководство некогда третьей по величине криптобиржи, как выяснили следователи, тратило клиентские деньги на особняки, а в документации царил хаос. За мошенничество основателю площадки Сэму Бэнкману-Фриду теперь грозит 115 лет тюрьмы.

И все же неудачи крипторынка были вызваны и макроэкономическими причинами, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков: «Ужесточение денежно-кредитной политики в западных экономиках привело к тому, что ликвидности на рынках стало меньше. Просели фондовые площадки, например, американский рынок акций по индексам сейчас в минусе.

Однако мировые регуляторы не будут долгое время сохранять "ястребиную" политику, думаю, мы увидим предпосылки к уменьшению процентных ставок. Возможно, придем к какому-то типу нового "печатного станка", что должно оздоравливающе подействовать на рынок криптовалюты. В целом капитализация находится на значениях порядка $800 млрд, это гораздо выше, чем даже в 2018 году, когда была прошлая "криптозима"».

Сколько за год потеряли инвесторы, хранившие деньги в криптоактивах, оценить сложно. Только коллапс TerraLuna, по данным аналитиков, обошелся в $60 млрд. А FTX задолжала более $3 млрд полусотне своих крупнейших кредиторов. Некоторые из них обанкротились. Всего же в проект в свое время вложилось около миллиона человек по всему миру.

Пошатнулся и конкурент FTX — Binance. В декабре он объявил о делистинге четырех криптовалют за несоответствие своим стандартам. Но полностью восстановить доверие клиентов это не поможет, прогнозирует основатель проекта TNFT Станислав Тэо. Он ожидает, что токены централизованных бирж в 2023 году заметно подешевеют: «Трансакции Ethereum становятся все дешевле. На децентрализованных площадках есть только алгоритмы. Туда приходит человек, который выбрал валютную пару — поменять Ethereum на USDT, биткойн на Solana. На его счета поступили средства. Площадка не может взять оттуда ни сатоши. В целом эффект домино связан в первую очередь со стоимостью активов. С учетом того, что курсы криптовалют находятся на довольно низких значениях, риски по площадкам существуют».

Все это, считают собеседники “Ъ FM”, даст регуляторам лишний повод ужесточить законы для крипторынка. В американском Минфине еще в начале 2022 года заявляли, что они должны быть «очень жесткими», а стейблкойны там призывали интегрировать в финансовую систему США. По мере ужесточения правил для популярных криптовалют сферы использования блокчейна будут расширяться, ожидает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын.

По его словам, заняться этим могут, например, операторы метавселенных: «Начали давать кредиты под залог криптовалют, но с менеджментом рисков пока все плохо с. Выдают кредиты и игрокам FTX, которые покупают свои собственные токены на займы. Тем не менее, это хоть какое-то применение криптовалют, кроме игры на нее на бирже.

Технология распределенного реестра или блокчейна появится и для новых видов цифровых активов. Идея метавселенных основывается на использовании криптовалют, которые станут средством платежа. Если операторам социальных сетей разрешат принимать оплату в криптовалюте, которую они, скорее всего, будут выпускать сами, это сразу создаст большой рынок. И они, конечно, очень хотят, но им пока не разрешают».

В России дискуссию о возможной легализации криптовалюты актуализировали санкции. Местные банки отрезаны от Swift, а международные расчеты через Visa и Mastercard невозможны.

К началу апреля, как заявлял премьер-министр Михаил Мишустин, 10 мон россиян открыли криптокошельки за рубежом и перевели на них более 10 трлн руб.. В Госдуме пообещали, что в 2023 году примут закон о майнинге. Но платежи в существующих криптовалютах вроде биткойна или Ethereum останутся вне закона.

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