Goldman Sachs заходит на крипторынок

Goldman Sachs хочет скупить подешевевшие криптокомпании. На приобретение или финансирование проектов крупнейший в мире инвестбанк планирует потратить «миллионы долларов», пишет Reuters. Зайти на рынок кредитная организация решила после одного из крупнейших потрясений — краха биржи FTX. В топ-менеджменте Goldman Sachs считают, что это событие обнаружило потребность рынка в «надежных и регулируемых» игроках, которых сейчас и необходимо поддерживать. Насколько перспективна такая стратегия? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

Банкротство FTX в начале ноября поставило весь крипторынок перед лицом краха. Курс биткойна обвалился до значений 2017 года — около $15 тыс. Другие токены опускались в цене как минимум на четверть, а то и больше. Акции площадок, которые торгуют электронными монетами, тоже проседали на 20-25%.

Инвесторы паниковали, и обрушение ждало даже те проекты, которые до критического момента были вполне стабильны, отмечает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков: «Уровень падения зависит от продуктов и от того, насколько в компанию были проинвестированы деньги биржи FTX. Некоторые организации полностью обанкротились, в некоторых случаях падение стоимости компании составило порядка 70%. Сейчас Goldman Sachs выделяет, по разным оценкам, в районе нескольких десятков миллионов долларов. Это будут точечные покупки локальных, но пока еще no name компаний».

Кажется, всеобщую панику не разделяли только в Goldman Sachs. В разгар шторма топ-менеджмент компании заявлял, что «видит достаточно интересных возможностей зайти на крипторынок, и суммы очень разумные». Да, крах FTX отбросил индустрию назад, подтверждали в инвестбанке, но технологии продолжат работать и развиваться.

С такой оценкой, впрочем, согласны не все. В Bloomberg, например, считают, что ноябрьский кризис — лишь начало падения, и дно еще не достигнуто. Другие аналитики утверждали, что курс биткойна может опустить и до $10 тыс. и даже ниже.

Такой сценарий действительно исключать нельзя, но в долгосрочной перспективе рынок устойчив, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: «Если мы говорим о быстром возврате инвестиций, то сейчас на это рассчитывать не стоит, дно еще не пройдено, а, может быть, мы увидим и второе. Но в долгосрочной перспективе и при рабочем, комфортном и одновременно безопасном предложении, это, конечно, будет пользоваться большим спросом».

Крах FTX пошатнул доверие инвесторов, теперь они будут относиться к индустрии гораздо осторожнее, говорят собеседники “Ъ FM”. Тем более что крипторынок славится анонимностью и непрозрачностью. От проектов, которые помогут сделать его понятнее, и зависит будущее отрасли.

В выигрыше и те решения, которые внедряют токены и блокчейн в повседневную жизнь, говорит крипто-инвестор Владислав Мартынов: «Приложения, комбинирующее NFT, определенную токенизацию различных цифровых активов, могут появиться в любом известном нам сервисе, будь то социальная сеть или интернет-банкинг. Развивается еще и рынок DeFi, и рынок централизованных финансовых сервисов, популярные протоколы займов».

В то, что все потрясения рынку удастся преодолеть, похоже, верят даже самые неудачливые игроки. Например, крипто-кредитор Celsius, обанкротившийся летом на фоне падения курсов цифровых валют, недавно выплатил сотрудникам почти $3 млн премий. Так компания надеется удержать ключевые кадры до тех пор, пока ее положение не улучшится.

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Иван Хорушевский