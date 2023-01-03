Bloomberg: Германия может изъять активы только тех россиян, чья причастность к военному конфликту доказана

Власти Германии обсуждают конфискацию замороженных из-за санкций российских активов для восстановления Украины, но окончательную позицию по этому вопросу еще не выработали. В качестве одного из вариантов в Германии рассматривают возможность конфискации активов у тех россиян, чья причастность к конфликту на Украине доказана. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, внутри правительства Германии еще нет единой позиции по вопросу конфискации российских активов. Глава МИД Анналена Бербок предлагает конфискацию золотовалютных резервов Центробанка России, заблокированных весной 2022 года. В свою очередь, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер считает, что изъятие активов ЦБ может создать опасный прецендент и завести союзников в «юридическую трясину». Канцлер Германии Олаф Шольц хочет, чтобы конфискация российских активов была согласована с союзниками.

По словам источника Bloomberg, некоторые считают, что конфискация активов лиц, напрямую связанных с военной операцией, может быть более юридически выгодна. При этом они опасаются, что на это могут уйти годы из-за долгих судебных процессов, доказывающих прямую связь человека с военным конфликтом.

Весной прошлого года Евросоюз заморозил около $300 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов ЦБ. Власти Украины и ЕС не раз предлагали использовать их для восстановления Украины после окончания военных действий. В Кремле говорили, что будут считать конфискацию активов ЦБ незаконной.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко