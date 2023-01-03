СБУ предъявила заочное обвинение командующему дальней авиацией ВКС РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Игоря Осипова в нарушении территориальной целостности страны и «ведении агрессивной войны». Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кобылаш

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Кобылаш

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера, 2 января, СБУ предъявила заочное обвинение главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной. Ее обвиняют во введении рублевой зоны на территориях, оказавшихся в ходе военной операции под контролем России, а также блокировании обращения гривны на них. По данным СБУ, господам Кобылашу и Осипову объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, решение и ведение агрессивной войны) и ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и целостность) УК Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».