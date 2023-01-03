Telegraph: Великобритания признает иранский КСИР террористическим

Власти Великобритании намерены в течение нескольких недель объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, это решение поддерживают глава британского МВД Суэлла Браверман и ее заместитель, министр безопасности Том Тугендхат. Если КСИР внесут в список террористических организаций, то членство в корпусе, ношение его символики и поддержка деятельности будут уголовно наказуемыми преступлениями.

В 2019 году США признали КСИР террористической организацией и ввели против него санкции. Снимать их президент СА Джо Байден не хочет. В 2022 году иранские власти требовали снятия санкций в рамках ядерной сделки, но позднее отказались от этого требования. В конце декабря в Иране были арестованы семь человек по обвинению в связи с британскими спецслужбами. Утверждается, что группировка руководила подрывными действиями в Иране во время беспорядков, начавшихся в сентябре из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за якобы неправильно надетый хиджаб.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Претензии к Ирану множатся».

Лаура Кеффер