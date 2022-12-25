В Иране арестованы семь человек по обвинению в связи с британскими спецслужбами

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об аресте семи человек, в том числе лиц, которых обвиняют в связях с британской разведкой на фоне участия в антиправительственных протестах, сообщила пресс-служба КСИР.

«Семеро главных лидеров недавних протестов, связанных с Великобританией, были задержаны спецслужбами КСИР, в том числе лица с двойным гражданством, пытавшиеся покинуть страну»,— говорится в сообщении КСИР (цитата по Reuters).

Как заявляет пресс-служба КСИР, арестованные являются членами организованной группировки «Загрос», которой руководили агенты из Великобритании. Утверждается, что группировка руководила подрывными действиями в Иране во время недавних беспорядков.

Протесты в Иране начались в сентябре из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за якобы неправильно надетый хиджаб. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка потеряла сознание от сердечного приступа. Ее родные считают, что она умерла после избиения. Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи считает, что протесты были спланированы США и Израилем. В декабре в Иране казнили четырех человек по обвинению в связях с разведкой Израиля.

Эрдни Кагалтынов