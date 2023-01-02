В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО. По предварительным данным, над морем сбит беспилотник.

«Все службы работают в штатном режиме»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале.

В прошлый раз он сообщал о работе ПВО в Севастополе 30 декабря. 29 октября девять воздушных и семь морских беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в районе Севастополя. В Минобороны РФ заявили, что они были успешно уничтожены, морской тральщик «Иван Голубец» и защитное заграждение в бухте Южная получили незначительные повреждения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов