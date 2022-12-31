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Коммерсантъ FM
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Новый год без снега и под дождем

Какая погода ждет жителей Германии и Франции на праздники

В Западную Европу пришло аномальное потепление. В Германии, например, дневная температура доходит до + 17 градусов. При этом синоптики обещали, что в некоторых регионах столбики термометра могут подняться до +20. Теплая погода сопровождается кратковременными дождями.

Фото: Michael Probst / AP

Фото: Michael Probst / AP

Многие жители ФРГ хотели бы встретить праздники со снегом, однако в декабре его нет уже несколько лет, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Германии Олег Зиньковский. Однако, по его словам, в теплой зиме есть свои плюсы, ведь можно экономить на отоплении: «Я бы сказал, что обстановка не совсем рождественская и новогодняя. Есть такое понятие "белое Рождество", это когда на праздник выпадает снег. И здесь все уже забыли, когда он последний раз был. Уже по традиции немцы каждый раз мечтают о нем, что будут сугробы, дети смогут кататься на коньках и на санках, и ничего подобного год за годом не происходит. Но нужно сказать, что в середине декабря температура неожиданно для всех опустилась до -10. И был такой бесснежный трескучий мороз. Но в целом народ в Германии встречает Новый год, как обычно.

Дополнительный бонус для берлинцев и жителей других крупных городов в том, что разрешили в этом году новогоднюю пиротехнику, фейерверки. Немцы — страстные поклонники этого развлечения.

Между тем, цены на энергоносители выросли где-то в полтора раза, все домохозяйства волей или неволей перешли в режим экономии. Круглосуточно свет ни у кого не горит, стараются батареи на полную не включать. И если бы температура на улице была -10, как пару недель назад, то экономия давалась бы сложнее».

Во Франции также наблюдаются температурные рекорды. В Париже, например, столбики термометра поднялись почти до +16 градусов. Это стало самым высоким показателем для города в зимнее время, сообщили местные СМИ. При этом на юго-западе страны может потеплеть до +23. Кроме того, в последнюю неделю в Париже шли дожди. А вот 31 декабря порадовало жителей ясной погодой, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Погода во Франции действительно удивительно теплая. Температура будет держаться на уровне +15 градусов. Все это создает довольно большой контраст с прошлым декабрем, когда Франция готовилась к Новому году почти при отрицательных температурах. Люди здесь не очень избалованы снегом и морозами на праздники, поэтому встречать праздники при относительно сухой погоде приятно.

Все-таки дождь портит всем настроение, особенно тем, кто встречает Новый год не дома, а в гостях.

Кроме того, французы традиционно придают очень большое значение ночи на Рождество. 31 декабря считается дополнительным праздником и несет гораздо меньше магического и сакрального значения. Многие здесь уже 26-го числа разбирают или выбрасывают свои елки, это сильно заметно на улицах».

Москву и Санкт-Петербург, по прогнозам синоптиков, также ожидает рекордно теплое 1 января. Воздух может прогреться до +5 градусов.

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Елена Иванова

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