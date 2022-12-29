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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: объем экспорта газа из РФ в ЕС опустился до самого низкого с начала века уровня

Поставки «Газпрома» на ключевые зарубежные рынки сократились почти вдвое в 2022 году после сокращения экспорта в ЕС и достигли самого низкого уровня как минимум с начала века. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое проанализировало выступление гендиректора «Газпрома» Алексея Миллера.

По словам господина Миллера, в 2022 году «Газпром» экспортировал 100,9 млрд куб. м газа в страны дальнего зарубежья. По данным агентства, это свидетельствует о снижении поставок на 46% по сравнению с 2021 годом. Данные, приведенные главой «Газпрома», также свидетельствуют о сокращении добычи газа — в 2022 году она упала до 412,6 млрд куб. м., что на 20% ниже прошлогодних объемов. Это самый низкий уровень добычи с 2008 года, сообщает Bloomberg,

Агентство напоминает, что почти все маршруты транспортировки газа по трубопроводам в Европу недоступны. Сейчас для европейских потребителей газ поступает только одной ветке газопровода «Турецкий поток», через Турцию, Сербию и Венгрию. При этом в Bloomberg отмечают постепенное наращивание поставок «Газпрома» в Китай — в декабре ежедневные объемы поставок превысили контрактные уровни, а в некоторые дни достигли рекордов.

По словам вице-премьера Александра Новака, Москва продолжает рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта газа, несмотря на резкое падение добычи и экспорта. Он ожидает, что из-за санкций поставки топлива по итогам года упадут примерно на четверть, добыча — на 12%. Для сравнения: в 2021 году оба показателя росли: добыча — на 10%, экспорт — на 3%. Несмотря на падение в целом, производство и поставки СПГ по итогам 2022 года увеличатся примерно на 8,5%.

При этом, по оценке «Ъ», при сохранении нынешних тенденций в 2023 году экспорт может упасть еще на 25%, а доля «Газпрома» на рынке ЕС окажется в два раза меньше, чем у США. Если экспорт газа в Китай в 2023 году составит, как предполагается, 25 млрд куб. м, а поставки в Турцию и ЕС останутся на текущем уровне, общий экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье может упасть до 75 млрд куб. м.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газпром» учится жить без Европы».

Эрдни Кагалтынов

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