Число сотрудников малого и среднего бизнеса в России за год выросло на 4%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году увеличилось на 2% год к году. Об этом сообщает RB.RU со ссылкой на реестр субъектов МСП Федеральной налоговой службы.

Согласно ему, по состоянию на 10 декабря в России было зарегистрировано 5,97 млн компаний. Количество сотрудников этих компаний за год увеличилось на 4%, до 15,2 млн работников. Больше всего субъектов МСП приходится на Центральный федеральный округ — 32%. Еще 17% зарегистрированы в Приволжском федеральном округе, по 11% — в Северо-Западном и Южном федеральных округах, 10% — в Сибирском федеральном округе, 8% — в Уральском, 5% — в Дальневосточном, 3% — в Северо-Кавказском.

В ноябре индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI после двух месяцев снижения вырос до 49,2 пункта. Об увеличении выручки заявили 15% опрошенных (12% в октябре), о сокращении — 45% (47%). По данным аналитиков «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году бизнес почти на 30% чаще регистрировал компании в секторе оптовой торговли.

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