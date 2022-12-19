Малый бизнес завершил мобилизацию

После двух месяцев снижения Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI (определяется исследованием ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research) вырос и тем самым показал улучшение настроений в этом секторе. В ноябре показатель составил 49,2 пункта после 48,5 пункта в октябре. При этом он все еще находится в зоне снижения экономической активности (менее 50 пунктов) и не сопоставим с летними показателями, отмечают авторы опроса. По мнению вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, ноябрьский прирост во многом связан с позитивной динамикой кадровой и инвестиционной составляющей, что объясняется завершением частичной мобилизации и отсутствием новых факторов экономической неопределенности.

В ноябре об увеличении выручки заявили 15% опрошенных (12% в октябре), о сокращении — 45% (47%), что обеспечило улучшение компоненты продаж в структуре индекса. Несмотря на такой фактический рост, ожидания бизнеса ухудшаются: 38% респондентов (максимум с марта 2022 года) полагают, что продажи в ближайшие три месяца упадут, рост прогнозируют лишь 19%. Это расхождение между фактом и ожиданиями можно объяснить ноябрьскими распродажами. На это косвенно указывают и данные опросов в отраслевом разрезе: показатель деловой активности производственных предприятий в ноябре снизился, а сферы услуг и торговли — краткосрочно вырос (см. график).

Кадровая ситуация МСП в ноябре улучшилась, отражающая ее компонента после минимального с мая 2020 года значения восстановилась до 49,5 пункта. В ноябре сокращали работников 19% опрошенных руководителей и владельцев компаний (21% в октябре), нанимали — 9% (8%). Позитивную динамику показала компонента инвестиций: доля МСП, вкладывающихся в расширение бизнеса, выросла с 14% до 17%. По мнению Кирилла Тихонова, это говорит как об инвестиционном оптимизме бизнеса, так и о доступности финансирования по программам господдержки.

Кроме общего RSBI, после спада подросли и индексы малого и микробизнеса — составив 51,8 и 46,7 пункта соответственно. Однако индекс среднего бизнеса (50,5 пункта) — снизился третий месяц подряд и уже достиг нейтральной зоны: в ноябре продолжили снижаться все его составляющие, кроме кадровой. Особенно заметно на этот сегмент МСП повлияло снижение продаж и кредитной активности.

Кристина Боровикова