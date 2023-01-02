Командующий Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в операции на Украине

Российские стратегические самолеты примут участие в военной операции на Украине в 2023 году, сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. В состав дальней авиации ВКС РФ включены стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кобылаш

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Кобылаш

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самолеты дальней авиации входят в российскую ядерную триаду, также могут наносить удары ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами. Самолеты дальней авиации Ту-95МС, в частности, задействовали во время учений по нанесению ответного ядерного удара в октябре 2022 года.

«В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланированно применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия»,— уточнил господин Кобылаш (цитата по «Интерфаксу»).

В этом году дальняя авиация ВКС РФ должна получить первые модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М.