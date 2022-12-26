ВКС РФ: большинство экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе военной операции

Воздушно-космические силы России анализируют боевой опыт, полученный в ходе военной операции, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. По его словам, боевой опыт получили большинство экипажей. Кроме того, все летные экипажи полка, вооруженного ракетами «Кинжал», освоили программу боевого применения гиперзвуковых ракет.

«В этом году большинство летных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. Очень важно и то, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого летного состава»,— сказал господин Кобылаш «Красной звезде».

Командующий сообщил, что комплекс «Кинжал» неоднократно применялся в ходе военной операции для поражения наземных целей. По его словам, это первое в мировой истории применение гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях. «"Кинжал" показал высокую боевую эффективность и подтвердил все заложенные в него тактико-технические характеристики»,— добавил господин Кобылаш.

Командующий напомнил, что полк, вооруженный комплексом «Кинжал» на базе самолетов МиГ-31, вошел в состав дальней авиации в конце 2021 года. По его словам, уникальность комплекса в том, что его аэробаллистическая ракета «способна развивать скорость, более чем в 10 раз превышающую скорость звука, и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника».

В 2023 году дальняя авиация ВКС РФ получит первые модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М. Будет возобновлено производство комплекса Ту-160 в варианте Ту-160М.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

Леонид Уварчев