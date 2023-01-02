Во всех регионах Украины отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу отменили в во всех областях Украины, следует из данных официального ресурса оповещения. Ранее ее объявили в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Позже ее распространили на другие регионы Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Деснянском районе. СМИ сообщали о взрывах в других районах Киева и в Киевской области, а также в Запорожье, Днепре, Мелитополе и в Черкасской области.

Что происходило в 312-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко