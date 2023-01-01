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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 312-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 1 января

В Шебекино в Белгородской области при обстреле повреждено газоснабжение. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах ночью. Также на несколько часов была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил о повреждении объекта инфраструктуры. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

10:35. Ночью был нанесен удар по Донецку из РСЗО, выпущено 25 снарядов, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

10:34. С 1 января вступил в силу указ президента России об увеличении численности Вооруженных сил.

10:33. Объект инфраструктуры поврежден в Киевской области, сообщил глава администрации региона Алексей Кулеба.

Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, позднее она была отменена. В Киеве и Киевской области предупреждение действовало более четырех часов, сообщалось о нескольких взрывах в столице.

10:33. Обращение гривны завершилось в новых регионах России, с 1 января единственной денежной единицей остался рубль.

10:28. Обстрелян город Шебекино Белгородской области, в результате чего оказались повреждены два частных домовладения и газоснабжение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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