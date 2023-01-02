В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское агентство «Униан».

Около 21:00 по местному времени (22:00 мск) воздушная тревога была объявлена к Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской области. Позже тревогу объявили в других регионах на юге Украины.

В части Херсона пропал свет, сообщило издание «Страна.UA». Пользователи социальных сетей также сообщали о звуках взрывов в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Местные власти пока не подтверждали информацию об этом.

Позже «Страна.UA» со ссылкой на очевидцев сообщило о взрывах в Киеве и Вышгородском районе Киевской области. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба также сообщал о работе систем противовоздушной обороны в регионе.

Что происходило в 312-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко