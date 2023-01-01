В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге задержали 2 тыс. мигрантов

Сотрудники полиции задержали около 2 тыс. граждан стран ближнего зарубежья во время празднования Нового года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Как пояснили «Интерфаксу» в Главном управлении МВД, задержания проводились «в профилактических целях».

В результате проверки полиция выявила нарушения миграционного законодательства. В отношении этих граждан составлен протокол об административном нарушении.

МВД также прокомментировало перекрытие проходов к Дворцовой площади со стороны Невского проспекта. В ведомстве объяснили, что «временные меры ограничительного характера» ввели для избежания давки.

По информации Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в новогоднюю ночь в городе пострадали восемь человек из-за применения фейерверков. При этом в ведомстве утверждают, что новогодняя ночь прошла спокойно. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сказала, что ведомство не зафиксировало нарушений общественного порядка в ночь на 1 января.

Лусине Баласян