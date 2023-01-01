В Санкт-Петербурге восемь человек пострадали из-за фейерверков

В новогоднюю ночь восемь человек пострадали в результате применения фейерверков в Санкт-Петербурге. В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу также сообщили о возгораниях, зафиксированных от использования пиротехники.

Как передает «РИА Новости», в результате использования пиротехники загорелся балкон одной из квартир, строительные материалы в одном из зданий города. Одна петарда попала на балкон квартиры, однако возгорания не произошло.

В сводке МЧС Санкт-Петербурга к 6:00 сообщается, что за прошедшие сутки в городе зафиксировали пять пожаров. «РИА новости» в ведомстве рассказали, что в городе произошло 38 пожаров. В результате одного из них погиб человек: возгорание произошло в квартире, где он находился.

Лусине Баласян