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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль» со счетом 9:2. Нападающий и капитан команды «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, забив шайбы на 29-й, 41-й и 56-й минутах. Таким образом, 37-летний Овечкин забил 806-ю шайбу в регулярных чемпионатах, сократив отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. К завершению карьеры в 1999 году 38-летний Гретцки набрал 894 гола.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Reuters

Александр Овечкин

Фото: Reuters

Александр Овечкин также занимает 7-е место по количеству хет-триков (31), 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Всего он набрал 1455 очков в 1313 играх. За текущий сезон насчитывается 45 очков в 39 играх.

Овечкин начинал карьеру в московском «Динамо», с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он — трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли (2018) и Кубка Гагарина (2013).

О достижениях Александра Овечкина — в материале «Ъ» «Русский восьмисотенец».

Лусине Баласян

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