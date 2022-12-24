Овечкин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил два гола в матче против «Виннипег Джетс». Это его 801-я и 802-я шайбы, заброшенные в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом он догнал и обогнал по голам канадца Горди Хоу, который к завершению карьеры в 1980 году забросил 801 шайбу, и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Теперь 37-летний Овечкин уступает по заброшенным шайбам только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого к завершении карьеры в 1999 году было 894 гола.

Овечкин начинал карьеру в московском «Динамо», с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли (2018) и Кубка Гагарина (2013).

Об успехах россиянина — в материале «Ъ» «Русский восьмисотенец».

Леонид Уварчев