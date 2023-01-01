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В новогоднюю ночь в Свердловской области появилось на свет 17 малышей

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Свердловской области родились 17 малышей. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Четыре малыша появились на свет в Областном перинатальном центре, трое — в Екатеринбургском перинатальном центре, по два ребенка – в роддоме Горбольницы №40 и Центральной городской больнице Верхней Пышмы. Также радостные события произошли в роддомах Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска и Ирбита.

Первый малыш появился в региональном перинатальном центре в 1:05. Мальчика назвали Александр, его вес — 2,9 кг, рост — 50 см. Одновременно с этим в роддоме в Верхней Пышме в 1:05 родился мальчик весом 3,9 кг и ростом 55 см. В 1:40 в Нижнем Тагиле появился на свет мальчик весом 3,9 кг и ростом 52 см, а в 4:49 в роддоме Ирбита — мальчик весом 3,2 кг и ростом 52 см.

С 1 января в России введено универсальное пособие на детей. Оно объединяет в себе сразу несколько выплат. Получить льготу смогут нуждающиеся семьи с детьми младше 17 лет и беременные, вставшие на учет в женской консультации на ранних сроках. Так же с начала года через портал «Госуслуг» можно подать заявления о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.

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Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Внутренний двор ресторана на улице Пушкина

Внутренний двор ресторана на улице Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шары у центра &quot;Демидов&quot;

Шары у центра "Демидов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на Плотинке

Новогодние украшения на Плотинке

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Красноармейская

Улица Красноармейская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

ЦУМ

ЦУМ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Креативный кластер &quot;Домна&quot;

Креативный кластер "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Вайнера

Улица Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на станцию метро &quot;Площадь 1905 года&quot;

Вход на станцию метро "Площадь 1905 года"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области

Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Набережная Городского пруда

Набережная Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Плотинка

Плотинка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Внутренний двор ресторана на улице Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шары у центра "Демидов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на Плотинке

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Красноармейская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

ЦУМ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Креативный кластер "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на станцию метро "Площадь 1905 года"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Набережная Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Плотинка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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