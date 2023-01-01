В новогоднюю ночь в Свердловской области появилось на свет 17 малышей

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Свердловской области родились 17 малышей. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Четыре малыша появились на свет в Областном перинатальном центре, трое — в Екатеринбургском перинатальном центре, по два ребенка – в роддоме Горбольницы №40 и Центральной городской больнице Верхней Пышмы. Также радостные события произошли в роддомах Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска и Ирбита.

Первый малыш появился в региональном перинатальном центре в 1:05. Мальчика назвали Александр, его вес — 2,9 кг, рост — 50 см. Одновременно с этим в роддоме в Верхней Пышме в 1:05 родился мальчик весом 3,9 кг и ростом 55 см. В 1:40 в Нижнем Тагиле появился на свет мальчик весом 3,9 кг и ростом 52 см, а в 4:49 в роддоме Ирбита — мальчик весом 3,2 кг и ростом 52 см.

С 1 января в России введено универсальное пособие на детей. Оно объединяет в себе сразу несколько выплат. Получить льготу смогут нуждающиеся семьи с детьми младше 17 лет и беременные, вставшие на учет в женской консультации на ранних сроках. Так же с начала года через портал «Госуслуг» можно подать заявления о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.

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